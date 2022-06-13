

علي إبراهيم



أعلنت بلدية الكويت عن مزاد لبيع نحو 687 مركبة مهملة بموقع الحجز الخاص بها في ميناء عبدالله عبر مزاد الظرف المختوم. وحددت البلدية بيانات المركبات وفقا



لـ 3 بلوكات، الأول منها يضم نحو 240 مركبة مهملة، والثاني 227 مركبة مهملة، والثالث 220 مركبة، مبينة في الوقت ذاته أن جميع تلك المركبات بلوحات. ويستقبل المزاد الراغبين في معاينة تلك المركبات بموقع بلدية الكويت - حجز المركبات في سكراب ميناء عبدالله حتى 15 الجاري، على أن تقدم العروض يوم عقد المزاد من الساعة 9:30 صباحا حتى 12:00 ظهر يوم الأربعاء 15يونيو، على أن يكون فتح المظاريف وعقد المزاد بعد الساعة 12:00 ظهرا من اليوم نفسه.