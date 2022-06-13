أعلن نادي فاتح كاراغومروك الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم في تركيا عن التعاقد مع المدرب الايطالي أندريا بيرلو للإشراف على الفريق.



وقال نادي مدينة اسطنبول على حسابه على تويتر «وقع بيرلو عقدا لتدريب كاراغومروك لمدة عام اعتبارا من الاول من يوليو».



وكان بيرلو، بطل العالم مع منتخب بلاده عام 2006 ونجم ناديي ميلان ويوفنتوس الايطاليين، اشرف على تدريب الاخير العام الماضي لكنه مكث في منصبه موسما واحدا أحرز فيه الكأس السوبر الايطالية وكأس ايطاليا، لكن فريقه عاش خيبات عدة في الدوري المحلي ودوري أبطال اوروبا.



وأنهى كاراغومروك الموسم الفائت في المركز الثامن في الدوري التركي.