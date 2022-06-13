ثامر السليم

حقق كل من أحمد متعب المطيري وبدر فرج سعيد وأحمد عايد خميس وأحمد جعيدان بلال وجواد علي دشتي وتركي حسن عبدالله واحمد غلوم شاه ويوسف احمد ميرزا وعلي محمد بهرام فوزا في انتخابات جمعية شرق التعاونية.

وحصد كل من أحمد متعب المطيري 35 صوتا و بدر فرج سعيد

26 صوتا و أحمد عايد خميس 21 صوتا وأحمد جعيدان بلال 15 صوتا، و جواد علي دشتي 14 صوتا و تركي حسن عبدالله 13 صوتا واحمد غلوم شاه 10 أصوات، فيما حصل على المركز السابع مكرر يوسف احمد ميرزا بـ 10 أصوات هو الاخر ، فيما احتل المركز التاسع علي محمد بهرام بعدد 7 أصوات.