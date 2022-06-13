* تقدمنا بطلب زيادة حصة أعداد حجاج الكويت للسلطات السعودية ولم تأت الموافقة حتى هذه اللحظة

* لا يوجد أي بيان عن الزيادة في المسار الإلكتروني السعودي

اسامة ابو السعود

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان لها بشأن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أعداد حجاج دولة الكويت، أن ما ذكر فـي هذا الفيديو عار عن الصحة جملة وتفصيلا .

واشارت الوزارة في بيان صحافي، الى انها تقدمت بطلب زيادة حصة أعداد حجاج دولة الكويت للسلطات في المملكة العربية السعودية ولم تأت الموافقة حتى هذه اللحظة ولايوجد أي بيان عن الزيادة في المسار الالكتروني السعودي .

وأكدت الوزارة أنهـا لـن تـوزع أي تصاريح حج خارج إطار حملات الحج المرخصة.

وتابع البيان التوضيحي أن محـرر مقطع الفيديو المتداول سبـق ان اتخذت اللجنة العليا للحج والعمرة بحقه قرار استبعاد من العمل في إدارة أي حملة من حملات الحج بسبب ارتكابه مخالفات لأكثر من موسم حج وتسببه في ايذاء ضيوف الرحمن.

وأكدت وزارة الأوقاف احتفاظها بحقها القانوني ومـقاضـاة المذكور على مثل هذا الادعاء وهذه الإساءة.