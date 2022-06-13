أعلنت وزارة الداخلية وعبر بيان صادر عنها، أن قطاع الأمن العام ضبط 654 مخالفا للإقامة متغيبا وتحرير 1976 مخالفة من خلال 653 نقطة تفتيش خلال اسبوع .

واظهرت احصائية في الفترة من 10/4 يونيو الجاري أن هناك 18 مطلوبا جنائي القي القبض عليه وجري التعامل 692 حادثا مروريا .

يذكر ان زيادة الحملات التفتيشية ياتي تنفيذا لتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف حيث تقوم مختلف القطاعات ومنها قطاع الامن العام والذي يرؤسه اللواء فراج الزعبي بترجمة وتنفيذ تلك التعليمات