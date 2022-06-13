عبدالكريم العبدالله



أبلغت وزارة الصحة جميع قطاعاتها بتطبيق استمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب على كافة الأطباء البشريين والأسنان أثناء تمتعهم بإجازة دورية فقط على أن يكون التطبيق بداية من الاول من ابريل 2022 .



ودعت وزارة الصحة كافة المسؤولين الالتزام والتقيد بما جاء بالتعميم مع تحمل القطاعات المسؤولية الكاملة في حال مخالفة ذلك.



ويأتي هذا بناء على القرار الوزاري بشأن استمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للاطباء البشريين والاسنان اثناء تمتعهم بإجازة ، وبناء على استفسارات المناطق الصحية حول تفعيل وتطبيق القرار الوزاري المذكور.









