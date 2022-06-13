استقبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، في ديوان الإدارة العامة للجمارك بمبنى مسرح الإدارة، سفير جمهورية كوريا تشويغ بيونغ ها، وتناول اللقاء الموضوعات المشتركة بين البلدين، والعلاقات المتبادلة بينهما. وبحث سبل تبادل الخبرات كما وقدم السيرة الذاتية لمرشح جمهورية كوريا د.تايل كانج لمنصب نائب الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية خلال جلسة انتخابات المنظمة التي ستعقد في اجتماع مجلس المنظمة القادم 140/139 من ٢٣-٢٥يونيو القادم ، حيث تم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم بين الادارة العامة للجمارك الكويتية وهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية التي تم توقيعها في 2019.



وشارك في اللقاء من جانب الجمارك كل من نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة ومدير ادارة المكتب الفني منى الرشيدي ومدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أسامة الشامي.



وأعرب الضيوف عن شكرهم لمدير عام الجمارك، مؤكدين حرصهم المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة التي تُسهم في بحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.