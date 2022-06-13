حظيت أغنية المطرب اللبناني عاصي الحلاني "ضحكة حبيبي"، التي طرحها على المنصات الرقمية أول شهر يونيو الجاري بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 6 ملايين و647 ألفا و370 مشاهدة بعد حوالي اسبوعين من طرحها

وواصل الحلاني، الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعرب عن سعادته بالانتشار الواسع للأغنية وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وأصدر الحلاني كليب الأغنية في أول الشهر الجاري على "يوتيوب" والمنصات الرقمية، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وإخراج أحمد المنجد.. ويدور كليب الأغنية، والذي جرى تصويره في لبنان، في إطار بسيط غلب عليه الطابع الرومانسي.