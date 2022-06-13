قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر اليوم الاثنين إنها تتوقع أن يستقبل مطار حمد الدولي، مقر الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، ما بين 34 مليون و36 مليون مسافر هذا العام، بما يعد ضعف عدد العام الماضي تقريبا.

ويفترض هذا التوقع استمرار التعافي في السفر من أثر الجائحة مع مواصلة الدول تخفيف القيود.

وأضافت الهيئة على تويتر أن ما بين 3.5 مليون و4.1 مليون مسافر سيصلون ويغادرون ويمرون من قطر في نوفمبر تشرين الثاني وما بين 3.6 مليون و4.7 مليون في ديسمبر كانون الأول. وتتزامن تلك الفترة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وخلال تلك الفترة، من منتصف نوفمبر تشرين الثاني وحتى منتصف ديسمبر كانون الأول، من المتوقع أن تشغل شركات طيران في الشرق الأوسط عشرات الرحلات من وإلى الدوحة أيام المباريات كما ستستعين قطر بمطارها القديم وهو مطار الدوحة الدولي إضافة للمطار الأحدث وهو مطار حمد الدولي.

وتعامل مطار حمد الدولي، الذي يستقبل رحلات دولية فقط، مع 17.7 مليون مسافر في 2021 و38.8 مليون مسافر في 2019 وهو العام السابق للجائحة.