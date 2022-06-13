لن يحضر الأمير البريطاني آندرو أجزاء من مراسم ملكية بعد أن اتخذت العائلة قرارا يبقي ابن الملكة فعليا بعيدا عن أعين الجماهير بعد أن جُرد من ألقابه الملكية في وقت سابق هذا العام.

وقال مصدر من قصر بكنجهام إن آندرو لن يحضر موكبا سنويا وقداسا بالكنيسة لما يعرف باسم فرسان الرباط وهي مجموعة فروسية تأسست قبل 700 سنة والملكة من أعضائها وكذلك أفراد الأسرة المالكة إضافة إلى 24 من الفرسان الرجال والنساء الذين اختارتهم الملكة اعترافا بجهودهم في العمل العام. لكن المصدر قال إنه سيحضر غداء خلف الأبواب المغلقة ومراسم تنصيب الفرسان الجدد ومنهم هذا العام توني بلير رئيس الوزراء الأسبق.

ومن المتوقع أن تحضر الملكة كذلك الغداء وحفل التنصيب لكنها لن تحضر الموكب.

ووصف المصدر ترتيبات ظهور الأمير آندرو بأنها "قرار عائلي".

واضطر الأمير آندرو الابن الثاني للملكة للتخلي عن مهامه الملكية بسبب صداقته مع الملياردير الراحل جيفري إبستين

وقام الأمير بتسوية دعوى قضائية أمريكية في فبراير شباط الماضي اتُهم فيها بالتحرش بامرأة عندما كانت مراهقة. ونفى الأمير (62 عاما) المعروف بلقب دوق يورك ارتكاب أي مخالفة.

ويوم فرسان الرباط من أمتع المناسبات التي تقيمها العائلة المالكة ويشمل سير الأعضاء حول قصر وندسور الذي تقيم به الملكة بقبعات مزينة بالريش وأردية مخملية.