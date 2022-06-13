عاد لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين مجددا في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، ويمكنه تعزيز موقعه في الصدارة بعد بطولة ويمبلدون رغم أنه لن يتمكن من المشاركة في البطولة بسبب حظر مشاركة اللاعبين الروس.

وتجاوز ميدفيديف، الذي خسر أمس الأحد في نهائي بطولة روزمالين الهولندية، النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش واحتل الصدارة كما صعد الألماني ألكسندر زفيريف إلى المركز الثاني بينما تراجع ديوكوفيتش إلى المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي يغيب فيها "الأربعة الكبار" ديوكوفيتش ورافاييل نادال وروجيه فيدرر وآندي موراي، عن المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي.

وتنطلق منافسات ويمبلدون بعد أسبوعين، وقد تقرر إلغاء نقاطها في التصنيف العالمي لكل من لاعبي ولاعبات التنس المحترفين، احتجاجا من رابطة المحترفين ورابطة المحترفات على قرار مسؤولي البطولة بحظر مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويمكن للاعبي روسيا وبيلاروس المشاركة في بطولات أخرى، لكن كرياضيين مستقلين.

وسيفقد ديوكوفيتش جميع النقاط التي حصدها من التتويج بلقب ويمبلدون العام الماضي، حتى لو توج باللقب من جديد، حيث تحتسب النقاط في نسخة التصنيف التي تصدر عقب بطولة ويمبلدون حسب نتائج آخر 52 أسبوعا.

أما ميدفيديف وزفيريف، الذي لن يشارك أيضا في ويمبلدون بسبب الإصابة، فسيفقدا عددا أقل من النقاط، حيث كانا قد خرجا من الدور الرابع في نسخة العام الماضي من ويمبلدون.

وكان ميدفيديف قد احتل صدارة التصنيف العالمي لأيام خلال شباط/فبراير الماضي.