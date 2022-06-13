ذكرت مؤسسة البيانات الدولية "اى دى سى"، المعنية بأبحاث السوق، أن معدل الشحن العالمي لأجهزة الكمبيوتر سجل انخفاضا خلال العام الجاري بنسبة 2ر8 بالمائة، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفادت المؤسسة - في تقرير أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن عدد أجهزة الحاسوب التي تم شحنها عالميا سجل انخفاضا بنسبة 2ر8 بالمائة خلال العالم الجاري، مقارنة بـ2ر31 مليون وحدة فقط تم شحنها العام الماضي.. لافتة إلى أن نفس المشكلة تواجه شحن أجهزة "التابلت"، حيث سجلت انخفاضا قدره 2ر6 بالمائة خلال العام الجاري نتيجة الركود.

ومن جهته، قال مدير الأبحاث بالمؤسسة جيتش اوبرانى "إن ضعف الإمدادات في مكونات أجهزة الحاسوب وتأثر المصانع في الصين تحديدا بالإغلاقات التي فرضتها أزمة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة عمليات الشحن للمنتجات النهائية أدى إلى تصاعد الأزمة الخاصة بعمليات الشحن على المستوى العالمي.

وتوقعت المؤسسة أن تصل عمليات الشحن إلى معدلاتها التي سجلت قبل أزمة كورونا العام المقبل مع استمرار محاولات توفير احتياجات العملاء خلال النص الثاني من العام الحالي، بعد قيام العديد من الدول بتخفيف القيود الخاصة بكورونا.