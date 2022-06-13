تصدر فيلم الإثارة الجديد (جوراسيك وورلد: دومينيون) "عالم الديناصورات: الهيمنة" إيرادات السينما الأمريكية مع بداية عرضه في مطلع هذا الأسبوع، محققا 143.37 مليون دولار.

والفيلم بطولة سام نيل ولورا ديرن وإخراج كولين تريفورو.

وتخلى فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) عن الصدارة التي اعتلاها لأسبوعين متتاليين ليحل في المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 50 مليون دولار في دور العرض بأمريكا الشمالية، وهو ثالث أسبوع عرض للفيلم.

الفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 4.88 مليون دولار.

والفيلم بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا بوبس برجرز موفي) إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت قيمتها 2.34 مليون دولار. الفيلم من إنتاج ديزني وتوينتيث سينشري وهو فيلم مبني على مسلسل كرتوني تلفزيوني عرض لفترة طويلة.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) "الأشرار" إلى المركز الخامس مسجلا 2.25 مليون دولار.