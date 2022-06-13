تستمر درجات الحرارة المرتفعة القياسية في اجتياح جنوب غرب الولايات المتحدة عبر وادي المسيسيبي، مما يزيد الطلب على الطاقة في عطلة نهاية الأسبوع مع تحول الأشخاص إلى تشغيل مكيفات الهواء للتبريد، مع توقع انتشار الموجة الحارة إلى شيكاغو وجريتليكس (البحيرات العظمى) في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وفي جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة ، تم تسجيل 27 ارتفاعا يوميا قياسيا منها العديد في تكساس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في فرع المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء الجنوب الغربي وتكساس. وفتحت هيوستن مراكز مكيفة الهواء ليرتادها السكان الذين لم يتمكنوا من التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في المنازل.

وتمتد التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة والمفرطة من كاليفورنيا إلى تينيسي.