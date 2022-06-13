يواجه سكان ولاية كوينزلاند الأسترالية خطر انقطاع الكهرباء ، في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة استراليان إنرجي ماركت، التي تدير أسواق الطاقة والغاز، أصدرت ما يطلق عليه إشعار بعدم كفاية الاحتياطي بالنسبة لولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، مما يعني أن الطلب ربما يفوق الامدادات.

وقالت الشركة إن معوقات الامدادات متفاقمة بصورة كبيرة لدرجة احتمالية انقطاع الكهرباء في كوينزلاند، في حين شجعت مستهلكي الطاقة التجارية والصناعية على الحد من الاستهلاك في ولاية نيو ساوث ويلز.

ويشار إلى أن توقف العمل في محطات طاقة تعمل بالفحم، بالاضافة إلى الطقس البارد، تسببا في مشاكل في الامدادات، وارتفاع أسعار الكهرباء في أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة.