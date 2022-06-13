وصل ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى جنوب أفريقيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات قد تشهد عودة حلبة كيالامي في البلاد إلى جدول سباقات الجائزة الكبرى العام المقبل للمرة الأولى منذ 1993.

وأكد متحدث باسم فورمولا 1 أن دومينيكالي سافر إلى جنوب أفريقيا بعد سباق أذربيجان يوم الأحد في باكو.

وسيلتقي رئيس فريق فيراري السابق، والذي تولى قيادة فورمولا 1 العام الماضي، مع ممثلي الحلبة الواقعة في شمال جوهانسبرج مع حرص مسؤولي الرياضة على إبرام صفقة.

وأفريقيا هي القارة الوحيدة بخلاف القارة القطبية الجنوبية التي لا يوجد بها سباق فورمولا 1. وقد تحدث دومينيكالي، الذي يمثل أصحاب الحقوق التجارية شركة ليبرتي ميديا، عن رغبته في تصحيح ذلك.

وقالت كلوي تارجت آدامز، رئيسة الترويج للسباقات في فورمولا 1 في ندوة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي إن أفريقيا تمثل هدفا استراتيجيا كبيرا.

وأضافت "إنها القارة الوحيدة الغائبة عن فورمولا 1. لها أهمية خاصة بالنظر إلى عدد سكانها. نحن حريصون على جذب المزيد من الجماهير لعالم فورمولا 1".

وكانت جنوب أفريقيا جولة منتظمة في البطولة حتى 1985، عندما قاطعت بعض الفرق والرعاة السباق بسبب نظام الفصل العنصري في البلاد.

وعادت الرياضة إلى كيالامي في 1992 و1993 بعد انتهاء الفصل العنصري وإطلاق سراح نيلسون مانديلا، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس أسود للبلاد، من السجن.

كما يضغط لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات والسائق الأسود الوحيد في الرياضة، من أجل عودة السباق الأفريقي.

ومع ذلك، كانت الأمور المتعلقة بتمويل السباق تقف دائما حجر عثرة في طريق عودته.

وزادت التكهنات مؤخرا بشأن عودة حلبة كيالامي للبطولة فيما سيكون جدولا قياسيا يتألف من 24 سباقا الموسم المقبل حال عودة سباق شنغهاي أيضا بعد غياب بسبب كوفيد-19.