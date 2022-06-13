تفاضل الفنانة هالة فاخر بين عدة أعمال سينمائية وأخرى درامية جديدة تلقت عروضا للمشاركة فيها، رافضة الإفصاح عنها قبل الانتهاء من قراءة كافة السيناريوهات الخاصة بها، وحسم أمر مشاركتها فيها خلال الفترة المقبلة.

وأعربت الفنانة هالة فاخر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "بابلو" وتحقيق العمل الذي يعد أخر مشاركتها الدرامية، نسبة مشاهدة مرتفعة فى الماراثون الرمضاني 2022، لافتة إلى أن ردود الأفعال الإيجابية عن المسلسل فاقت توقعاتها.

مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمي، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي، ساندي علي، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وعن رأيها في زيادة إنتاج المسلسلات القصيرة.. قالت هالة فاخر إن المسلسلات القصيرة التي انتشرت مؤخرا، تعد ظاهرة صحية في الدراما العربية، خاصة وأنها تمنح الفرصة لزيادة إنتاج عدد الأعمال الدرامية على مدار العام، وفي مواسم موازية للموسم الرمضاني، لافتة إلى أن المسلسلات القصيرة تمنح الفرصة أيضا لطرح موضوعات درامية مكثفة لا يتطلب تناولها عدد كبير من الحلقات.

وحول تراجع الإنتاج السينمائي خلال المرحلة الحالية.. أشارت هالة فاخر إلى أن السينما مازالت تعاني تراجع الإنتاج بسبب استمرار تأثرها بإجراءات فيروس كورونا، التي أثرت سلبا على حجم الإنتاج السينمائي، وعدم إقبال الجمهور على مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائي كما كان الوضع قبل أزمة كورونا.