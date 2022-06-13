ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية ، اليوم /الاثنين/ ، أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ينتظر عروض نادي برشلونة للانتقال إليه على الرغم من اهتمام اثنين من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الدولي البولندي يدخل في عامه الأخير من عقده مع بايرن ميونيخ وأوضح أنه لا يرغب في الاستمرار في ملعب أليانز أرينا بعد هذا الصيف.

وأشارت إلى أن برشلونة برز كأحد الأندية الكبرى المهتمة بالتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي سجل 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2021/22 كما يعتزم البلوجرانا، جعل مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، قائد مشروعهم تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وتحقيقا لهذه الغاية، أجرت برشلونة بالفعل مفاوضات مع ليفاندوفسكي، مع اتفاق عقد يعتقد أنه ساري المفعول كما قدم الفريق الكتالوني ذو الوزن الثقيل عرضًا إلى بايرن ميونيخ، الذي لم يرد بعد، حيث استمر في الإصرار على بقاء المهاجم في النادي.

وفي خضم الموقف، انضم تشيلسي ومانشستر يونايتد إلى برشلونة في السباق للحصول على توقيع ليفاندوفسكي، بينما أبدى باريس سان جيرمان اهتمامه أيضًا بليفادوفسكي.

وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل الدوري الفرنسي، فإن ليفاندوفسكي يرغب في الانتقال إلى برشلونة وسينتظر عملاق الدوري الإسباني لإبرام صفقة، وفقًا لتقرير موندو ديبورتيفو الإسبانية.

ومع ذلك فإن إحجام بايرن ميونيخ عن الاستماع إلى العروض يمثل عقبة كبيرة، وما زاد الأمر تعقيدًا الوضع المالي لبرشلونة، حيث لم يكن النادي في وضع يسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تسجيلهم كما هو الحال.

ومع ذلك، لا يزال رئيس برشلونة جوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني ، واثقين من حل المشكلات الاقتصادية للتوقيع مع ليفاندوفسكي.