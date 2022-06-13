تستضيف الجزائر الجمعية العامة الاستثنائية لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يوم ٢٠ يونيو الجاري.

وأوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر -في بيان- أن هذه الجمعية ستشهد مشاركة وفود رفيعة المستوى ممثلة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها في كل من مصر، والأردن، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وتونس.

كما ستمثل منظمة العمل العربية في هذا الاجتماع، بصفتها شريكة ومرافقة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

وسيتم خلال هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، انتخاب الرئيس الجديد لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، إلى جانب اعتماد خطة عملها للفترة الممتدة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥.

يُذكر أن المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر -الذي أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تعيين أعضائه- يُعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري.

وتتمثّل مهامّه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة العامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الجزائرية.