انكمش الاقتصاد البريطاني خلال شهر نيسان/أبريل الماضي بوتيرة تعد الأكثر حدة منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش خلال الربع الثاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء الوطني القول اليوم الاثنين إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 3ر0 مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي عندما تراجع بنسبة 1ر0%.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع قطاع الخدمات تقلص قطاع العمل الاجتماعي والصحة بنسبة 6ر5% " حيث تراجعت بشدة اختبارات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونشاط التعقب" بعد إلغاء قيود مكافحة كورونا.

وأظهر المواطنون دلالات على المرونة على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.

وربما تظهر الاحصاءات أن المستهلكين يبدون ردة فعل بطيئة على زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي وزيادة الحكومة للضرائب على المرتبات.

وأظهرت أحدث بيانات أن المستهلكين يقلصون مشترياتهم من الأغراض غير الاساسية.