كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الباحثة نهى الميع، بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية، وهنأ عدد من المبدعين والموهوبين والمتميزين مما حصلوا على المراكز الأولى والميداليات الذهبية والفضية داخل الكويت وخارجها .

وأكد الشيخ فيصل الحمود أن هذا النجاح جاء بجدارة واستحقاق تقديرا لإسهاماتها العلمية وما قدمته وسعت إليه في مجال الاختراعات والابتكارات التقنية ، مشيدا بما حققته من انجازات مقدرة وحرصها على رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الاقليمية والدولية، متمنيا لها دوام التقدم والرقي.