سيئول - وكالات: دعت كيم كون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى التخلي عن تناول لحوم الكلاب، لأنها غير مفيدة للصحة، كما أنها يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه بلادهم.



وقالت كيم في لقاء صحافي أجرته معها صحيفة «سيئول اليومية» ونقلته وكالة «يونهاب» الرسمية امس: «أتطلع الى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون».



وأضافت: «أعتقد أن الثقافة العالمية لابد أن تتقاسم مع الدول المتقدمة.



وتناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة، إن تربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا».



وأكدت على أن «رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف، يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة».



وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، قالت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي: «أعتقد أنه يمكن حلها سياسيا، مثل طريقة تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها على سبيل المثال».



هذا ومن المعروف عن السيدة الأولى في كوريا الجنوبية أنها من محبي الحيوانات، حيث تربي 4 كلاب و3 قطط وظلت تدعم منظمات لإنقاذ الحيوانات المهجورة منذ فترة طويلة.