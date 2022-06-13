أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح اليوم الاثنين بما يلقاه زوار المدينة المنورة من خدمات على مستوى عال تسهل لهم أداء عباداتهم وزيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.



وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد زيارته ولقائه بأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان إن منطقة المدينة المنورة شهدت تطورا كبيرا على جميع المستويات إثر الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمير فيصل.



وثمن الخطط الطموحة والرائدة لزيادة سبل الراحة لخدمة قاصدي المدينة المنورة من قبل الأمير فيصل بن سلمان مشيرا إلى الرعاية الكريمة التي يلقاها الزوار الكويتيون للمدينة من خدمات توفر جميع سبل الراحة من اجل ادائهم للعبادات على الوجه الأكمل وبكل يسر وسهولة.



وأثنى على إدارة الحرم المدني لمواصلتها بذل الجهود الرائعة مؤكدا "ان العمل الكبير جاء نتيجة مواصلة المجهودات التي تبذلها ادارة الحرم المدني والعاملين فيه الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة قاصدي الحرم المدني والعمل على راحتهم وخدمتهم".



وأعرب السفير الشيخ علي الخالد عن إعجابه بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية الذي يعد صرحا علميا وتاريخيا يحفظ تاريخنا الاسلامي ويقدمه لزواره بالشكل الصحيح والمنهج القويم وكذلك تقديم السيرة العطرة لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة علمية وتقنية متقدمة وبتأصيل بحثي محكم.



واكد أن العلاقات الكويتية السعودية المتينة خلقت مدرسة يحتذى بها في العلاقات بين الدول تقوم على التعاون والتكامل في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.