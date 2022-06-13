لا تتطلب إقراراً كويتياً.. وستحصّل إيراداتها دول أخرى إذا لم نرفع ضريبة أرباح الشركات إلى 15%

علي إبراهيم

كشفت ورشة عمل لـ «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، أن العديد من الشركات الكويتية ستدفع ضرائب تصل إلى 15%، فيما ستستفيد الكويت بـ 3.5% فقط من تلك الإيرادات الضريبية، وستحظى دول أخرى بـ 11.5% المتبقية نظرا لتدني الضرائب في الكويت لدون الحد الأدنى العالمي، إذ وقعت 140 دولة على الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيربط الحد الأدنى العالمي للضريبة عند 15%.

وأظهرت ورشة العمل التي تضمنت «الحد الأدنى العالمي للضريبة» أو «GloBE»، والتي تفرض حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بما لا يقل عن 15%، محسوبا على أساس مجموعة قواعد محددة، وأن الشركات التي لديها معدل ضرائب فعال أقل من الحد الأدنى في أي دولة معينة ستكون مطالبة بدفع فرق الضريبة إلى موقع مكتبها الرئيسي، إذ سيتم تطبيق الضريبة على المجموعات التي لا تقل إيراداتها المجمعة عن 750 مليون يورو (240 مليون دينار).

وستنطبق تلك الضريبة على الشركات الكويتية التي لديها أعمال وكيانات خارج حدود الكويت خصوصا في الدول الـ 140 التي وقعت على الاتفاقية، إذ أوصى الخبراء المتخصصون الشركات بتقييم وضعها الحالي فيما يتعلق بهذه التغييرات والتأكد من توافقها مع الإصلاحات العالمية.