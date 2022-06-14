استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان، مدير دائرة العمليات الكابتن يوسف العلي، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، حيث قام الدخان بتكريم دائرة العمليات لدورهم الكبير وجهودهم الحثيثة لإجلاء المواطنين الأميركيين من الكويت إلى عاصمة الولايات المتحدة الأميركية (واشنطن) أثناء الأزمة التي مرت بها جمهورية أفغانستان خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2021.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان: إن الخطوط الجوية الكويتية دائما تكافئ وتكرم أبناءها المخلصين الذين يعملون بكل جد وتفان لتحقيق المهام المنوطة بهم بدقة ومهنية عالية، حيث لبّى الطائر الازرق طلب حكومة الكويت بإجلاء المواطنين الأميركيين من الكويت إلى واشنطن عبر تشغيل 5 رحلات ماراثونية لنقل أكبر عدد من المواطنين الأميركيين بوقت قياسي، كما قامت الخطوط الجوية الكويتية بتقليص فترة مكوث أفراد أطقم الطائرات في واشنطن لسرعة انجاز تلك المهمة.



وأضاف قائلا: تحرص الخطوط الجوية الكويتية، كونها الناقل الوطني للكويت، على القيام بدورها ومسؤوليتها في الحالات الإنسانية، كما يعد ذلك جزءا مهما ضمن العلاقات الراسخة والوطيدة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.