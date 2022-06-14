هل زيادة جرعة بعض الفيتامينات تُشكل خطراً على الصحة؟



حذرت د.سفيتلانا برونيكوفا، رئيسة البرامج العلاجية في مركز IntuEat للتغذية الحدسية والعلاج النفسي لاضطرابات الأكل، من خطر تناول جرعة زائدة من الفيتامينات الأحادية.



وتشير الخبيرة إلى أن مشكلة وجود جرعات زائدة من الفيتامينات وخاصة في تغذية الأطفال تقلق الخبراء.

والشيء الخطير في الوقت الحاضر هو تناول جرعات زائدة من الفيتامينات الأحادية، وخاصة التي تذوب في الدهون.



ووفقاً لها، تنتج حاليا مستحضرات تحتوي على جرعات عالية وعالية جدا من المادة الفعالة. والهدف من ذلك هو تعويض نقص فيتامينات معينة بصورة سريعة.

ويمكن شراء هذه المستحضرات من دون وصفة طبية، وأي تحديد للجرعة المسموح بها؛ لذلك يعتقد الكثيرون أنها مفيدة، ولكنها في الواقع تضر بصحتهم. وتشير الخبيرة إلى أنه من الخطأ تناول جرعات زائدة من هذه المستحضرات من دون استشارة الطبيب.



وتقول: والأخطر من ذلك، هو تناول جرعة زائدة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون؛ لأنها تمتص جيدا وبسرعة، وتفرز ببطء من الجسم، وأن أكثر الجرعات الزائدة الضارة هي الجرعات الزائدة من فيتامين A وفيتامين D. بالطبع هذه الفيتامينات ضرورية ومفيدة للجسم، ولكن عند تناولها بجرعات زائدة تلحق أضرارا بالجسم.

فزيادة جرعة فيتامين D تؤدي إلى الإصابة بفرط الكالسيوم، وهو أمر خطير بشكل خاص في بعض الأمراض ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، وتناول جرعات كبيرة من فيتامين A يؤدي إلى اضطراب وظائف القلب والكلى.

المصدر: «نوفوستي»

