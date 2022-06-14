استضافت شركة «فود شويس الكويت» بالتعاون مع شركة «فالرونا» الشيف الإسباني المبدع Javier Guillen الذي يملك خبرة عالمية واسعة في مجال الشوكولاتة والحلويات للقيام بورشة عمل لمجموعة من الطهاة في «فالرونا» و«نوروهي» بغرض التطوير وإعطاء روح جديدة تواكب آخر ما توصل إليه علم فن تحضير الشوكولاتة والحلويات من وصفات جديدة وغيرها، فضلا عن أهم المكونات ذات الجودة العالية التي يتم استخدامها في صناعة الحلويات وتميز الشركة عن غيرها وتحوز رضا نخبة المجتمع الكويتي والعالمي.



ويملك الشيف Guillen خبرة عالمية واسعة تمتد من مدريد إلى برشلونة، نيويورك وباريس ويعد من أكثر الطهاة إبداعا في إسبانيا ويشتهر بأفكاره الخلابة الخاصة بالمعجنات، ويقدم المشورة لكل من المهنيين المحليين والشركات التي تختص بصنع الشوكولاتة ويعطي دروسا في الجامعات والمدارس.



وكانت شركة «فود شويس الكويت» قد دأبت منذ تأسيسها على استضافة أهم الطهاة العالميين لرفد الطهاة المحليين بخبراتهم ومهاراتهم وإثراء التجربة الكويتية وإضفاء لمسة عالمية عليها، إذ تعود «فود شويس» اليوم باستضافة الشيف خافيير غيلين، وسيليه استضافة طهاة عالميين آخرين حققوا شهرة دولية كبيرة ونجاحات مميزة.