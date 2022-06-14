أطلق لولو هايبر ماركت، متجر التجزئة الرائد ووجهة التسوق المفضلة للمتسوقين المميزين في المنطقة، مهرجان آسيان المذهل في 12 يونيو مع تزيين المتجر بالألوان المبهجة في منفذ هايبر ماركت الضجيج. وافتتح المهرجان الذي يستمر حتى 18 يونيو، 9 سفراء لدول الآسيان المعتمدين لدى الكويت، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر الكويت وحشد كبير من المتسوقين والأعضاء من مجتمع الآسيان في الكويت.



وعقب ذلك، اصطحب مسؤولو الإدارة بشركة لولو هايبر سفراء الآسيان في جولة في فرع الضجيج، أتاحت لهم فرصة التفاعل والتواصل مع المتسوقين وأفراد المجتمع. كما أقيمت العديد من الفعاليات التي تسلط الضوء على مطابخ دول الآسيان والسياحة والثقافة والتراث وغيرها، وعرضت الأكشاك الخاصة لأخذ عينات من كل دولة من دول الآسيان العشرة، والتي أقيمت داخل الهايبر ماركت، وقدمت عروضا للفواكه والخضراوات الطازجة ومستلزمات البقالة والمواد غير الغذائية، وتذوق المتسوقون عينات من المنتجات واشتروا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة الساخنة وغيرها من الأطباق الشهية من كتلة الآسيان.



كما تم تقديم عروض إبداعية للهياكل والمعالم الأثرية الشهيرة من الدول العشر لتسليط الضوء على بعض مناطق الجذب السياحي المتاحة في هذه الدول، مع عروض رقص تقليدية ومعاصرة والموسيقى على الآلات التقليدية لفناني الآسيان التي أضفت عنصرا إضافيا من البهجة والألوان والإيقاع للحفل الافتتاحي.