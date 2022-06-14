أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال® عن تعيين نجيب ناصر مديرا عاما لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال الخمسة في الكويت. وبصفته خبيرا مخضرما في مجال الضيافة، يتمتع نجيب بخبرة تزيد على 25 عاما، وسيشرف على عمليات التشغيل والإدارة في كل من فندق كراون بلازا وفندق هوليداي إن الكويت الثريا سيتي، وفندق هوليداي إن الكويت السالمية، وأجنحة هوليداي إن الكويت السالمية، إضافة إلى أول فندق إنتركونتيننتال في الكويت، وهو فندق إنتركونتيننتال الكويت الثريا سيتي المقرر افتتاحه عام 2024.



وقال، رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ديفيد تود: «إن خلفية نجيب الواسعة في مجال الضيافة ستمكنه من أن يصبح قائدا رفيع المستوى لفنادقنا الحالية وعلامتنا التجارية الفاخرة الشهيرة التي نجلبها إلى الكويت». وأضاف: «نتمنى لنجيب كل التوفيق في الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق فندق إنتركونتيننتال الكويت في عام 2024 - ليصبح المكان الأكثر رواجا في البلاد لما يمتاز به من حسن الضيافة وفن الطهو الرائع».



وفي منصبه الجديد، سيقود نجيب ناصر الفريق لتحقيق النمو الإستراتيجي والإيرادات في جميع فنادقنا، كما سينفذ رؤية مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وإجراءاتها تحت عنوان «رحلة إلى الغد» في جميع الفنادق الخمسة عبر 3 علامات تجارية.



وبدأ نجيب، الذي عرف بفطنته في مجال عمله، وأسلوبه الإداري الموجه نحو الأفراد، واهتمامه بالتفاصيل، رحلته في مجال الضيافة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عام 2012 بصفته مدير مجموعة المبيعات والتسويق، ثم انتقل إلى مناصب إقليمية بصفته مديرا للمبيعات الإقليمية، ومديرا إقليميا في فنادق الشرق الأوسط والهند، ومؤخرا مديرا عاما لفندق كراون بلازا الدوحة الخليج الغربي.



وتعليقا على ترقيته، قال نجيب ناصر: «يسعدني الانضمام إلى فريق الكويت كمدير عام للمجموعة. والآن، أتطلع إلى قيادة هذا الفريق المتنوع من مختلف الإدارات وتقديم مساهمتي لخطط الفنادق المثيرة لمواصلة تحسين تجربة ضيوفنا».