أسامة أبو السعود

أعلن رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي شكر وثناء اتحاد حملات الحج على الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف في خدمة الحملات والحجاج وعدم قبول الطعن بالذمم والإساءة بالتشكيك في جهود الوزارة وبعثة الحج الكويتية.

وأكد الضويحي في تصريح صحافي تضامن اتحاد حملات الحج الكامل مع وزارة الأوقاف في خدمة حجاج بيت الله، مناشدا الجميع عدم الاستماع لما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والطعن بذمم مسؤولين أفاضل يعملون لخدمة الدين وتسهيل جميع أمور حجاج بيت الله الحرام والوقوف على راحتهم.

وأضاف أن الحملات وشركات تنظيم الحج أصحاب الشأن وهم يتابعون جميع ما يتعلق بموسم الحج والوزارة تتعامل معنا بشفافية وتعاون ومصداقية، وهناك اجتماعات دورية معهم ولا صحة لما يتداول بشأن الأعداد والأمور كما جاءت في بيان الوزارة، ولا نقبل الطعن بالذمة والاتهامات الباطلة من أي كان والتعامل بالظن السيئ ضد مسؤوليها الذين نثق بهم وبأمانتهم مهما اختلفنا معهم في وجهات النظر ولكنها شهادة لله أولا وأخيرا.