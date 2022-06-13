عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء

واستمع المجلس إلى العرض المرئي المقدم من وزارة الصحة بشأن رصد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكداً بالوقت نفسه بأن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعوا للقلق ولله الحمد.

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

اطلع مجلس الوزراء على الدعوة الموجهة للحكومة من رئيس مجلس الأمة لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 14/6/2022.

وبناء على طلب رئيس مجلس الأمة والطلبات المقدمة من بعض الأخوة أعضاء المجلس لنظر مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة

وإذ يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للأخ رئيس مجلس الأمة ولأعضاء اللجنتين البرلمانيتين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون

بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م الشيخ أحمد النواف بشأن تشكيل لجنة معنية بتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ

ولجنة معنية بإزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق حرصاً على دعم قوة الإطفاء العام ومساندتها في أداء المهام الشاقة المناطة بها فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنتين، الأولى برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والثانية بإشراف قوة الإطفاء العام وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة

أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن:

-المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها خلال السنوات المالية من {2022 – 2025} لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت

-التقرير المقدم من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن دور الهيئة في تفعيل ركائز الأمن الغذائي

-التقريرين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة بشأن المخـزون الاستراتيجي للمـواد الغذائيـة لشهري مـارس وأبريل 2022، وذلك ضمن الخطة العامة لمواجهة الحالات الطارئة

-مرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي للأغذية

-المرئيات والمقترحات المقدمة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

-المرئيات والمقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

-مرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك

تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي، وقرر المجلس تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة اللجنة بتقرير دوري حول أعمال دعم منظومة الأمن الغذائي

وكذلك التنسيق مع كل من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية