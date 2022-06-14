أعلنت Ooredoo business عن تعاونها مع شركة هواوي لإطلاق خدمة Ooredoo Cloud Connect في الكويت وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية والمدعومة من منصة Huawei Cloud Campus MSP.



يأتي هذا الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم في حفل توقيع على هامش مؤتمر هواوي Huawei Middle East IP Club 2022 الذي تم عقده في دبي الأسبوع الماضي.

وحول هذا التعاون، قال مدير ادارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، سليمان الحمود «سنقدم من خلال هذا التعاون خدمات SD-LAN وSD-WAN للمؤسسات والشركات لتمكينها من مواكبة التطور في مجال الشبكات والتقنيات الرقمية بما يتوافق مع متطلبات أعمالها المتغيرة باستمرار، وتوفير أفضل الحلول لها لصياغة مستقبل أفضل لأعمالها في ضوء التحول الرقمي المتسارع».



وأضاف الحمود «خدمة Ooredoo Cloud Connect ستمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الرائدة لتخدم كافة القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والرعاية الصحية ومراكز التسوق والحلول الذكية للقطاع العقاري وقطاع الضيافة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واضاف الحمود بأنه سيتم استضافة هذه المنصة في مركز بيانات شركة اوريدو الكويت، الأول من نوعه في الكويت، والذي يضمن خصوصية بيانات المستخدم بما يتوافق مع لوائح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA».

من الجدير بالذكر أن Ooredoo الكويت حصلت على ترخيص «مزود الخدمة السحابية» من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الشهر الماضي.