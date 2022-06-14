ذكر تقرير سوق العقار الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان قيمة المبيعات العقارية ارتفعت إلى 891 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022، بنمو بلغت نسبته 9.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.1% على أساس سنوي، على خلفية تحسن نشاط القطاعين الاستثماري والتجاري بصفة رئيسية، إذ استمر القطاعان في إظهار مؤشرات على التعافي بعد فترة طويلة من الأداء المتواضع، وامتد هذا الاتجاه حتى أبريل، إذ وصلت قيمة المبيعات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر لتبلغ 391 مليون دينار (+10% على أساس شهري، +57% على أساس سنوي)، مع استمرار القطاعين التجاري والاستثماري في القيام بدور المحرك الرئيسي للسوق.

وبالإضافة إلى تزايد أحجام المبيعات غير السكنية بشكل ملحوظ، كانت دلالات ارتفاع أسعار القطاع الاستثماري من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة المبيعات الإجمالية. وقد يكون هذا الأداء مدعوما بتحسن الآفاق الاقتصادية إضافة إلى انخفاض تقييمات القطاع السكني.



وتابع التقرير انه بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فمن المقرر ان تساهم التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن وتيرة النشاط التجاري في تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام في القطاعين التجاري والاستثماري، والذي نتوقع أن يكونا المحرك الرئيسي لقطاع العقار في عام 2022، وفي المقابل، فإن القطاع السكني، وبعد المكاسب التي حققها في عام 2021، قد تتراجع وتيرة نموه هذا العام بناء على ما رصدناه في الآونة الأخيرة.

إلا انه من غير المرجح أن يكون هناك انخفاض ملموس في أسعار العقارات السكنية، في ظل غياب الإصلاحات الحيوية وظهور إمدادات جديدة بأحجام هائلة من المنازل أو الأراضي لمعالجة النقص المستمر الذي يتعرض له المواطنين في السوق السكني.



استمرار تراجع مبيعات القطاع السكني بالربع الأول



تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 517 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022، لتسجل بذلك أدنى معدل نمو على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020، واستمر هذا الاتجاه خلال شهر أبريل، إذ سجلت المبيعات تراجعا نسبيا بقيمة 147 مليون دينار، ويعزى انخفاض المبيعات إلى تراجع عدد الصفقات، وقد يكون ذلك انعكاسا للارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار المنازل والأراضي السكنية والتي وصلت إلى مستويات قياسية.

وقد استمر كل من مؤشري أسعار المنازل والأراضي في تسجيل مكاسب سنوية قوية في مارس (+7% على أساس سنوي و+22% على أساس سنوي، على التوالي)، على الرغم من أن ضغوط الأسعار على أساس شهري وربع سنوي كانت أكثر تباينا ـ مع انخفاض أسعار المنازل بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي وارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، ومع استمرار تعافي الاقتصاد وتلاشي المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، يبدو أن الطلب على القطاع السكني، الذي يحظى عادة بالأفضلية لمرونته في الأوقات العصيبة، وبفضل قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها، قد تراجع لصالح القطاعات الأخرى، التي تتميز بتقييمات أكثر جاذبية مع إمكانية ارتفاعها على خلفية الانتعاش الاقتصادي.

كما قد يتأثر القطاع السكني بارتفاع تكاليف التشييد والعمالة، مع تضاعف بعض المعدلات تقريبا منذ بداية العام.

إضافة لذلك، قد تتراجع عمليات المضاربة نتيجة لزيادة رسوم الوكالات العقارية التي كانت محددة في السابق بمبلغ 500 دينار (أو 250 دينارا للعقارات التي تقل أسعارها عن 100 ألف دينار)، بمعدل 0.5% من قيمة الصفقة.



إلا انه على الرغم من ذلك، من المقرر أن تظل أسعار العقارات السكنية مرتفعة في ظل غياب الإصلاحات وزيادة المعروض من الوحدات، لكنها قد تشهد وتيرة ارتفاع أقل هذا العام نظرا للنمو الاستثنائي الذي شهدته في عام 2021 وارتفاع أسعار الفائدة، التي يتوقع ارتفاعها بشكل ملحوظ في عام 2022 تماشيا مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية، مما قد يحد من الطلب على الائتمان والعقارات.

من جهة أخرى، فإن استقالة مجلس الوزراء في أبريل الماضي، وحالة عدم اليقين قد يؤخر إقرار إصلاحات جوهرية بما في ذلك قانون الرهن العقاري المرتقب، إذ إن إقرار مشروع هذا القانون، إلى جانب زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي بقيمة 300 مليون دينار في يناير (طلب مجلس الأمة بمبلغ 700 مليون دينار للحد من قيود السيولة) ـ وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن صرف القروض السكنية ـ قد يساهم في تحسين الوصول إلى التمويل وتوزيعه، مقابل زيادة الطلب.

إلا انه بدون زيادة المعروض من المساكن، قد تؤدي تلك الإجراءات إلى زيادة معدل تضخم أسعار العقارات السكنية.