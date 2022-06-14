الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن قائمة منتخب الشباب تحت 20 عاما، وذلك استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا شهر سبتمبر المقبل في البحرين.



وضمت القائمة 28 لاعبا، وهم: عبدالعزيز محمد، أحمد المولي، علي محمد، فارس سعيد، مشعل التميمي، مبارك شنان، راشد العبدالله (الدحيل)، محمد سراج، مصطفى عصام، أحمد الراوي، حسن الغريب، إبراهيم محمد (الريان)، الهاشمي الحسين، فيصل العبيدلي، أمير حسن، محمد خالد (العربي)، ومصطفى السيد، سامي مازن، (مسيمير)، أواب حسين (السيلية)، يوسف طارق (الوكرة)، كريم حيدر، مهدي سالم، طلال الشعيبي (السد)، جاسم الشرشني، عيسى النجار، محمد عماد (الأهلي)، شلبان عبدالله، محمد منصور (الغرافة).



وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، منتخب قطر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البحرين وبنغلادش ونيبال وبوتان، وجاء منتخب السعودية حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة منتخبات الصين وميانمار والمالديف وأوزبكستان، واليابان في المجموعة الثالثة إلى جانب اليمن وفلسطين ولاوس وغوام.

ويستضيف منتخب الأردن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلا من الصين تايبيه وسورية وتركمانستان وجزر شمال ماريانا.



ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.