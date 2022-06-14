بيروت - ناجي شربل



أنقذ نادي النجمة الرياضي موسمه الكروي بإحراز مسابقة كأس لبنان على حساب غريمه التقليدي الأنصار بالفوز عليه 2-1 أمام جمهور غفير غص به المدرج الغربي لمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه، حيث افتتح علي علاء الدين التسجيل للنجمة بكرة رأسية من عرضية من ماهر صبرا المتياسر، وعادل الأنصار في الشوط الثاني عبر المدافع المالي ايشاكا ديارا بتسديدة متوسطة الارتفاع من خارج المنطقة، إلا أن المهاجم المخضرم محمد غدار قال كلمته الأخيرة مرجحا كفة النجمة بتسجيل هدف الفوز.



وبذلك، يكون النجمة قد ثأر لخسارته «المزدوجة» الموسم الماضي أمام الأنصار الذي توج بطلا للدوري ومسابقة الكأس، في حين اكتفى «الزعيم الأخضر» بوصافة الدوري للموسم المنتهي خلف العهد الذي استعاد اللقب.