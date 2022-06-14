أسامة أبو السعود



أوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها بشأن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أعداد حجاج الكويت أن ما ذكر في هذا الفيديو عار عن الصحة جملة وتفصيلا.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي أنها تقدمت بطلب زيادة حصة أعداد حجاج الكويت للسلطات في المملكة العربية السعودية ولم تأت الموافقة حتى هذه اللحظة ولا يوجد أي بيان عن الزيادة في المسار الإلكتروني السعودي. وأكدت الوزارة أنها لن توزع أي تصاريح حج خارج إطار حملات الحج المرخصة.



وتابع البيان التوضيحي أن محرر مقطع الفيديو المتداول سبق وان اتخذت اللجنة العليا للحج والعمرة بحقه قرار استبعاد من العمل في إدارة أي حملة من حملات الحج بسبب ارتكابه مخالفات لأكثر من موسم حج وتسببه في إيذاء ضيوف الرحمن.



وأكدت وزارة الأوقاف احتفاظها بحقها القانوني ومقاضاة المذكور على مثل هذا الادعاء وهذه الإساءة.