أسامة أبو السعود



في إطار تفعيل إستراتيجية وزارة الأوقاف وتحقيقا لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالميا في العمل الإسلامي، وتفعيلا لرسالتها في رعاية المساجد وفقا لأفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم، قام قطاع المساجد ممثلا في إدارة الشؤون الفنية بتوزيع مجموعة قيمة من الكتب الشرعية على شاغلي الوظائف الدينية وذلك تحقيقا لرؤيتها في تقديم الدعم الفني والشرعي لشاغلي الوظائف الدينية.



وبهذه المناسبة قال مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر الضفيري إن الإدارة حريصة على توفير كل ما هو جديد ومفيد من الكتب والإصدارات الشرعية والدعوية، بطبعاتها المحققة والمنقحة، سواء كان ذلك عن طريق التأليف أو الشراء من أجل توزيعها على جموع الأئمة والخطباء والمؤذنين.



وأشار الضفيري إلى أن «الشؤون الفنية» قامت بتوزيع العديد من الكتب والموسوعات الجديدة والتي توزع لأول مرة على الأئمة والخطباء والمؤذنين، احتوت على شتى فنون العلوم الشرعية والعربية، وجاءت تحت العناوين التالية: طرح التثريب في شرح التقريب، الاعتصام للإمام الشاطبي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، معجم مقاييس اللغة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فقه اللغة وسر العربية، مصنف عبد الرزاق، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الملخص في شرح كتاب التوحيد، القصيدة الهائية في الترغيب والترهيب، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، الأصول في علم الأصول.