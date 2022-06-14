ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بناء على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، واستمراراً للحملات الأمنية لقطاع الأمن العام على كافة انحاء البلاد وتحت اشراف الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي، قام القطاع اليوم الإثنين الموافق 2022/6/13 بشن عدة حملات أمنية على عدد من محافظات البلاد، وأسفرت عن ضبط عدد 162 شخصاً مخالفاً وتحرير 54 مخالفة مرورية.

وقامت مديرية أمن محافظة الجهراء بحملة أمنية على منطقة امغرة (سكراب الخشب)، وأسفرت عن ضبط عدد 53 شخصاً (القاء قبض وانتهاء اقامة وبدون اثبات) من خلال الاستعلام عن حوالي 300 شخص.

كما شنت مديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية على منطقة خيطان، وأسفرت عن ضبط 109 اشخاص، (55) انتهاء اقامة، و(53) القاء قبض وتغيب ،و(1) القاء قبض مخدرات ،وتحرير (54) مخالفة مرورية.

كذلك تمكنت مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط مقيم آسيوي في منطقة الفحيحيل منتهية اقامته وبحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة. وتمت احالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع أنحاء البلاد ، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل، والمطلوبين على ذمة قضايا،والمخالفين لقواعد وقوانين المرور.

وتدعو الإدارة إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر او ايواء أي مخالف تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن هاتف الطوارئ (112) يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الأمنية والإنسانية والابلاغ عن أي سلوكيات خطأ.