قالت مديرة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني، اليوم الثلاثاء، ان الجهاز المركزي يسعى للمشاركة الفاعلة في دعم بناء منظومة الأمن السيبراني لحماية مستخدمي الخدمات الحكومية لمواجهة المخاطر السيبرانية ضمن سلسلة خطوات أساسية للتحول الرقمي الامن.

جاء ذلك في تصريح للودعاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، على هامش ورشة عمل نظمها الجهاز اليوم حول (أساسيات الأمن السيبراني) بالتعاون مع وزارة الداخلية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الكويت من خلال توفير خدمات الكترونية سهلة وآمنة.

وشددت الودعاني على أهمية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم مشاركة البيانات الشخصية وكلمات المرور للحفاظ على الخصوصية وشرح القواعد الأمنية لإنشاء كلمات مرور قوية تسهم بشكل فاعل لمنع الاختراقات والتعدي على الخصوصية.

وأكدت ان الوعي بالأمن السيبراني يسهم بشكل كبير للتوسع في تقديم الخدمات وتحقيق التقدم السريع في التحول الرقمي بشكل آمن ورفع مستوى الثقة لدى مستخدمي الخدمات لجميع شرائح المجتمع.

وأفادت ان الورشة تتناول الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني ومنها التعرف على مفهوم الامن السيبراني وفهم المخاطر التي تواجه الافراد والاطلاع على طرق الوقاية من التحايل الالكتروني وكيفية إدارة المخاطر والتعامل مع التهديدات السيبرانية للوصول الى اعلى مستويات الوعي والتثقيف.