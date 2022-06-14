شنّت الإدارة العامة للمرور حملة بقيادة العميد خالد محمود، مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، شملت عدة مناطق ابرزها الفروانية وخيطان وذلك على دراجات توصيل الطلبات + سيارات الاجرة، واسفرت الحملة عن تحرير 90 مخالفة متنوعة ابرزها

1-عدم وضع شريط لاصق لصندوق الدراجات

2-عدم حمل رخصة قيادة دراجة الية

3-عدم لبس خوذه "سائق الدراجة"

4-انتهاء دفتر الدراجه الالية

5-عدم التقيد بالخطوط الارضية

6-السير علي الرصيف المبلط للدراجات الالية

7-الوقوف فوق الرصيف

8-الوقوف بالساحات الترابية ( الشاحنات )

9- عدم حمل تصريح ( سيارات الاجرة )

10- انتهاء التصريح ( سيارات الاجرة )

11-عدم تشغيل العداد ( سيارات الاجرة )

12- عدم وضع بيانات المركبة ( سيارات الاجرة ).