شنّت الإدارة العامة للمرور حملة بقيادة العميد خالد محمود، مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، شملت عدة مناطق ابرزها الفروانية وخيطان وذلك على دراجات توصيل الطلبات + سيارات الاجرة، واسفرت الحملة عن تحرير 90 مخالفة متنوعة ابرزها
1-عدم وضع شريط لاصق لصندوق الدراجات
2-عدم حمل رخصة قيادة دراجة الية
3-عدم لبس خوذه "سائق الدراجة"
4-انتهاء دفتر الدراجه الالية
5-عدم التقيد بالخطوط الارضية
6-السير علي الرصيف المبلط للدراجات الالية
7-الوقوف فوق الرصيف
8-الوقوف بالساحات الترابية ( الشاحنات )
9- عدم حمل تصريح ( سيارات الاجرة )
10- انتهاء التصريح ( سيارات الاجرة )
11-عدم تشغيل العداد ( سيارات الاجرة )
12- عدم وضع بيانات المركبة ( سيارات الاجرة ).