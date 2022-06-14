استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بقصر بيان ظهر اليوم، الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب الفنزويلي الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة وكبار المسؤولين في الحكومة الفنزويلية البوليفارية.

حيث نقل رئيس الوزراء تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية ولشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة المزيد من التطور والنماء.

هذا وحمل فخامته سمو رئيس مجلس الوزراء تحياته وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية فنزويلا البوليفارية بما يخدم مصالحهما وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.