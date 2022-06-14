استقبل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، في مكتبه اليوم، رئيس قسم القضايا بمجلس الأمة الكويتي د. أنفال عنبر سيد الرفاعي.

وقامت الرفاعي بإهداء نائب رئيس مجلس الأمة نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان (الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الكويتية: دراسة مقارنة (الولايات المتحدة الامريكية- جمهورية مصر العربية)

وأشاد الشحومي بموضوع الرسالة والجهود التي بذلتها الباحثة في إعداد هذه الأطروحة القيمة، مؤكداً دعم مجلس الأمة لمثل تلك الكفاءات الوطنية الشابة، وجهودها التي تساهم في إثراء المكتبة القانونية.

يذكر أن الباحثة قامت بمناقشة رسالة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية وحصلت على تقدير ممتاز