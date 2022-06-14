أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، للوسيط الامريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان الرئيس عون: "قدم لهوكستين ردا على المقترح الامريكي الذي سبق للوسيط الامريكي ان قدمه قبل اشهر على ان ينقل هوكستين الموقف اللبناني الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضافت أن الرئيس عون دعا هوكستين الى العودة سريعا الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي.

ونقلت الرئاسة عن المسؤول الامريكي وعده بعرض الجواب اللبناني على الجانب الاسرائيلي في اطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبحسب ما تناقلته وسائل الاعلام ان الوسيط الأمريكي حمل للرئيس اللبناني ميشال عون في فبراير الماضي مقترحا يقوم على خط متعرج للخط رقم (23) بحيث لا يعطي لبنان حقل (قانا) كاملا وينحرف الخط شمالا ليقتطع مساحة من البلوك رقم (8).

وكان الوسيط الامريكي اموس هوكستين وصل الى بيروت امس وأجرى محادثات مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كما التقى كلا من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

والتقى في وقت سابق اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اشار في بيان الى الحرص على استمرار الوساطة الامريكية و"تأكيد ان مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان في ثرواته كافة".

كما التقى المسؤول الامريكي كلا من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ليختم اليوم زيارته للبنان بحسب المتوقع بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان لبنان دعا الوسيط الامريكي اثر استقدام اسرائيل سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال (انرجان باور) ورسوها قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها مع لبنان.