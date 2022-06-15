التقى وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب د. عبيد الوسمي في مدينة شرم الشيخ المصرية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، وذلك على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب.

كما التقى الوفد عضوي مجلس الشورى القطري النائبين عمير النعيمي، ومحمد المناعي، وعضو مجلس الشورى البحريني النائب عبد الله الدوسري، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية في مصر السفير حمدي لوزا.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة دور البرلمانيين في التشريع المتوافق مع معايير الطاقة النظيفة والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، لاسيما أن الدول النامية هي الاكثر تأثرا بهذه التشريعات الهامة وانعكاساتها على البنى الداخلية لهذه الدول.

ويعقد مؤتمر شرم الشيخ بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري، وجاءت المشاركة في هذا المؤتمر ضخمة من حيث أعداد البرلمانيين المشاركين من اكثر من (60) دولة.