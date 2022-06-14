أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية اعتزامها صرف ألف جنيه إسترليني لكل موظف من موظفيها خلال الصيف الحالي لمساعدتهم على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مذكرة داخلية صادرة عن أكبر مجموعة تمويل عقاري في بريطانيا القول إنها ستصرف المنحة غير المتكررة لجميع موظفيها البالغ عددهم 64182 موظفا بدءا من العمالة المؤقتة وحتى كبار المسؤولين.

يأتي تحرك المجموعة المصرفية في الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم في أغلب أنحاء العالم. وفي بريطانيا ترتفع الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ 40 عاما، مما يضيف المزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر البريطانية ويقلص ثقة المستهلكين.

وفي نيسان/أبريل الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا بنسبة 9% في حين انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وتكلف هذه الخطوة المجموعة المصرفية البريطانية حوالي 64 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى تكلفة الاستشارات بشأن الميزانية والمحادثات مع خبراء المال في إطار برنامج مركز التمويلات الصحية الذي أعادت المجموعة إطلاقه.