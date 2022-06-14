ارتفع سعر سهم شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة أوراكل خلال التعاملات غير الرسمية بأكثر من 9% بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي تفوق التوقعات بفضل العائدات القوية لقطاع الحوسبة السحابية.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة ريدوود شورز بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغت 19ر3 مليار دولار بما يعادل 16ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 03ر4 مليار دولار بما يعادل 37ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح ربع السنوية للشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية 24ر4 مليار دولار بما يعادل 54ر1 دولار للسهم الواحد، مقابل 52ر4 مليار دولار بما يعادل 54ر1 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي. وكان المحللون يتوقعون أرباحا تعادل 34ر1 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات أوراكل ربع السنوية بنسبة 5% إلى84ر11 مليار دولار مقابل 23ر11 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. وكان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 66ر11 مليار دولار .

وزادت إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية ودعم تراخيص استخدام تطبيقات أوراكل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 3% إلى 61ر7 مليار دولار. وارتفعت إيرادات تراخيص الحوسبة السحابية والتراخيص المحلية بنسبة 18% إلى 54ر2 مليار دولار، في حين تراجعت إيرادات قطاع المعدات بنسبة 3% إلى 856 مليون دولار وزادت إيرادات الخدمات بنسبة 3% إلى 833 مليون دولار.

وفي حين كان سهم أوراكل قد أنهى التعاملات الرسمية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية أمس بتراجع قدره 09ر3 دولار أي بنسبة 60ر4% إلى 05ر64 دولار، فإنه ارتفع خلال التعاملات ما بعد الرسمية بمقدار 85ر5 دولار أي بنسبة 13ر9%.