أظهر مسح حكومي في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن واحدا من بين كل أربعة من العزاب في الثلاثينات أعرب عن عدم رغبته في الزواج.

وأشار هؤلاء إلى مخاوف مثل فقدان الحرية وما يرتبط بالزواج من أعمال منزلية وأعباء مالية.

ووفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تم نشر نتائج المسح المتعلق بالزواج والدخل في تقرير حكومي عن المساواة بين الجنسين، والذي أشار أيضا إلى أن عدد الزيجات في عام 2021 انخفض إلى نحو 514 ألفا، وهو الأدنى في عام واحد خلال فترى ما بعد الحرب، بحسب بيانات أولية.

وأشارت الحكومة إلى أن أشكال الأسرة قد تنوعت نظرا لأنها تشمل المرتبطين بدون زواج أو المطلقين أو العلاقات العرفية، ودعت إلى تركيز السياسات والتدابير على الأفراد وليس على الأسر، بهدف مراجعة الخصومات الضريبية للأزواج، وأمور أخرى ذا صلة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة كانون الأول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير، وشمل 20 ألف شخص في الفئات العمرية من العشرينات إلى الستينات، أن 6ر54% من الرجال و6ر62% من النساء في الثلاثينيات قد تزوجوا قبل ذلك، وفقا للتقرير الحاصل على موافقة مجلس الوزراء.

ومن بين العزاب الذين لم يتزوجوا أبدا، قال 4ر46% من الجنسين في الثلاثينات إنهم يأملون في الزواج، في حين 5ر26% من الرجال و4ر25% من النساء إنهم يريدون البقاء بلا زواج.

وكان السبب الأكثر شيوعا بالنسبة للجنسين لعدم الزواج هو الرغبة في الاحتفاظ بالحرية.