أعلنت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس أن الاتحاد سيشتري 110 آلاف جرعة من لقاح مضاد لجدري القرود، وأنه جرى توقيع اتفاق بهذا الشأن اليوم الثلاثاء.

ومن المفترض أن تتم إتاحة الجرعات بداية من نهاية الشهر. وأوضحت كيرياكيدس أنه تم حتى الآن تسجيل 900 حالة إصابة بالمرض في دول الاتحاد الأوروبي، من بين نحو 1400 تم تسجيلها حول العالم.

ورغم أن المرض موجود في أفريقيا منذ سنوات، فقد تسبب في ضجة دولية مؤخرا مع ظهوره في العديد من الدول التي لم يسبق أن ظهر فيها. وينتشر المرض من خلال الاتصال الجسدي

وتدرس ألمانيا، على سبيل المثال، إعطاء لقاحات وقائية لكل من يُعتقد أنهم معرضون بصورة كبيرة لخطر الإصابة بالمرض، بما في ذلك الفنيون في المعامل المتخصصة.

ورغم أن المرض قد يسبب الوفاة، فإنه بشكل عام يمكن علاجه وعادة ما ينجو المصاب به، حتى وإن كانت حالته قد وصلت للطفح الجلدي الحاد. وعلى أية حال، تحاول السلطات الصحية وقف انتشاره.