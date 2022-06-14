أظهرت بيانات رسمية واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين شكلت 30% من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021، بارتفاع بـ 5ر22% عما كانت عليه في عام 2012، بدعم من قوة وحجم قطاع الصناعات التحويلية الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء عن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن القيمة المضافة للناتج الصناعي توسعت من 98ر16 تريليون يوان (حوالي 5ر2 تريليون دولار أمريكي) في عام 2012 إلى 4ر31 تريليون يوان في عام .2021

ولفت شين إلى أنه بالرغم من أن النزاعات الجيوسياسية وعودة ظهور إصابات كورونا قد أنتجت ضغوطا على الاقتصاد الصناعي، فإن التداعيات ستكون مؤقتة حيث أن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير.

وأضاف أنه في ظل تنفيذ سياسات داعمة متواصلة، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الصناعي إلى مساره العادي في أسرع وقت ممكن.