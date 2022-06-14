أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أيار/مايو الماضي ليصل لأعلى مستوى منذ أكثر من 32 عاما، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7% على أساس سنوي خلال شهر أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 7ر5% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل التضخم منذ شباط/فبراير 1990، عندما بلغ معدل التضخم 4ر7%.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والديزل.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 45ر14% على أساس سنوي الشهر الماضي في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 04ر9% الشهر الماضي على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 31ر1% الشهر الماضي مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي عندما ارتفعت بنسبة 31ر0%.